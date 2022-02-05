شاهد بالفيديو.. خلال توقيفهم بترس حفير مشو بشمالي السودان.. سائقوا الشاحنات المصرية يتركون عرباتهم ويرقصون بفرح كبير على أنغام الأغاني السودانية





تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو وجد حظه من التداول والمتابعة والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع سائقي الشاحنات المصرية وهم يتوقفون في أحد التروس التي تم وضعها في منطقة حفير مشو شمالي السودان.

وترك سائقوا الشاحنات عرباتهم ودخلوا في وسط الأهالي بمنطقة حفير مشوا وقدموا فاصل من الرقص على أنغام الأغاني النوبية الموجودة بشمالي السودان.

سائقوا الشاحنات رقصوا بفرح كبير وسط سعادة غامرة من أصحاب التروس الذين بادلوهم الرقصات والضحكات في مشهد أسعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجعلهم يتبادولون المقطع على نطاق واسع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين