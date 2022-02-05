حزب البعث: المجلس المركزي لـ(قحت) لايمثل كل قوى الثورة





حمل رئيس حزب البعث السوداني محمد وداعة، المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير، تبعات التشظي السياسي الذي ضرب قوى التغيير، وقال وداعة لـ(الحراك): يجب على مركزية التغيير أن تعي أنها باتت لاتمثل كل قوى الثورة، وأضاف بالقول: أحترم موقف الشيوعي الرافض لسياسة القطيع التي يتبعها المجلس المركزي، وتابع: “ذات المواقف جعلتنا في البعث السوداني الآن نغادر قوى التغيير.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي