سياسية
حزب البعث: المجلس المركزي لـ(قحت) لايمثل كل قوى الثورة
حمل رئيس حزب البعث السوداني محمد وداعة، المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير، تبعات التشظي السياسي الذي ضرب قوى التغيير، وقال وداعة لـ(الحراك): يجب على مركزية التغيير أن تعي أنها باتت لاتمثل كل قوى الثورة، وأضاف بالقول: أحترم موقف الشيوعي الرافض لسياسة القطيع التي يتبعها المجلس المركزي، وتابع: “ذات المواقف جعلتنا في البعث السوداني الآن نغادر قوى التغيير.
الخرطوم ـ أيمن المدو
صحيفة الحراك السياسي
تعليق واحد
وقعوا ف بعض ..هذا حال من لا هدف و لا وعي عندهم الا بمقدار ما يظهر من وعي في شعارات الحل في البل و مدنياو ..لا شعار اصلاحي او تنموي او تطويري ..انية فارغة تحدث فقط جلبة تصم الاذان.