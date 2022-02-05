أمريكا: نتطلّع للانخراط في حوار مع السُّودانيين لتحقيق العدالة والسلام





أعلنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملين، عن استعدادها للانخراط في حوار مع المجتمع المدني والنساء والشباب والسلطات السودانية للمساعدة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وقالت تاملين في تغريدة لها عبر تويتر ” يسعدني أن أعود إلى السودان” . وأردفت “إنني أتطلع إلى الانخراط مع المجتمع المدني والنساء والشباب والسلطات السودانية وكل من يسعون لمساعدة هذا البلد على تحقيق الحرية والسلام والعدالة، وكذلك معرفة المزيد عن الثقافة والقيم السودانية”.

صحيفة الحراك السياسي