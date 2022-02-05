إتحاد الكرة السوداني يحل لجنة الأخلاقيات





أصدرت الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة قراراً بحل لجنة الأخلاقبات.

و قررت الجمعية تشكيل لجنة للاستئنافات من الآتي أسماؤهم :

“عبد الرحمن صالح رئيساً ، محمد أبشر نائب للرئيس و عضوية تاج السر و محمد حمد”.

كما شكلت الجمعية لجنة للانضباط برئاسة مهدي محمد و عادل عبد المتعال نائباً للرئيس و عضوية

بدر الدين عوض و نزار ساتي و

إبراهيم خضر”.

كما أعادت الجمعية تشكيل لجنة الأخلاقيات برئاسة كمال إسماعيل و

حميده نائباً للرئيس و عضوية

أحمد علي و مجذوب أبو موسى”.

باج نيوز