رياضية
إتحاد الكرة السوداني يحل لجنة الأخلاقيات
أصدرت الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة قراراً بحل لجنة الأخلاقبات.
و قررت الجمعية تشكيل لجنة للاستئنافات من الآتي أسماؤهم :
“عبد الرحمن صالح رئيساً ، محمد أبشر نائب للرئيس و عضوية تاج السر و محمد حمد”.
كما شكلت الجمعية لجنة للانضباط برئاسة مهدي محمد و عادل عبد المتعال نائباً للرئيس و عضوية
بدر الدين عوض و نزار ساتي و
إبراهيم خضر”.
كما أعادت الجمعية تشكيل لجنة الأخلاقيات برئاسة كمال إسماعيل و
حميده نائباً للرئيس و عضوية
أحمد علي و مجذوب أبو موسى”.
باج نيوز