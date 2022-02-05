مواجهات عربية واعدة في كأس العالم للأندية





تشهد منافسات كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مواجهات عربية واعدة ومباريات من العيار الثقيل.

ويواجه النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، فريق مونتيري المكسيكي، على ملعب آل نهيان بأبوظبي، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية “الإمارات 2021”.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة، لتواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، بجانب بعض الإصابات، مثل بيرسي تاو وبدر بانون وعمار حمدي وحسام حسن وأكرم توفيق. ويتجه المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني للاستعانة بطاهر محمد في قيادة الهجوم الأحمر.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري اليوم، بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يلاقي الخاسر منهما، الخاسر من مباراة الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي في مباراة المركز الخامس.

فيما يلتقي الجزيرة الإماراتي مع الهلال السعودي، في مواجهة عربية عربية، مساء غدٍ الأحد، على استاد محمد بن زايد، في الدور الثاني من البطولة.

وستكون الجماهير على موعد كروي مثير في مواجهة عربية خالصة، حيث يتطلع الفريقان إلى الفوز لمواجهة تشيلسي، بطل أوروبا، الأربعاء المقبل، في نصف النهائي.

ويدخل الجزيرة بصفوف مكتملة بعد الاطمئنان على كافة لاعبيه خلال المواجهة الافتتاحية أمام بيراي التاهيتي (4-1)، كما إنه دعم صفوفه خلال فترة “الميركاتو الشتوي” الأخير، بصفقتين مميزتين.

في المقابل، يعد الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، أكثر الأندية استفادة من فترة الانتقالات الشتوية، بعدما نجح في تدعيم صفوفه بـ(6) صفقات قوية قبل مشاركته في مونديال الأندية.

ويرجح التاريخ كفة الهلال، إذ سبق والتقى الفريقان (4) مرات، جميعها في دوري أبطال آسيا، فاز الهلال في (3) منها، وتعادلا مباراة واحدة، وسجل الجزيرة (4) أهداف مقابل (8) لبطل القارة.

ويشارك الفريقان للمرة الثانية في كأس العالم للأندية، حيث يمثل الجزيرة الدولة المضيفة، بعد فوزه بالدوري الإماراتي الموسم الماضي، بينما يلعب الهلال، بعد تتويجه بطلاً للنسخة الأخيرة لدوري الأبطال.

واحتل الفريقان المركز الرابع في مشاركتهما الأولى بكأس العالم للأندية، بينما وصلت الأندية الآسيوية إلى النهائي مرتين دون إحراز اللقب.

وسبق أن وصل كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي إلى النهائي عامي 2016 و2018، ليكتفيا بالوصافة أمام الخصم نفسه ريال مدريد الإسباني، والذي نجح في إحراز اللقب بالدورتين.

ويتأهل الفائز من مباراة الهلال والجزيرة للقاء تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء.

الصيحة