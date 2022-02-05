التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوقود





أكدت مصادر مطلعة صحة قرار الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، مؤكدة أن القرار تم تطبيقه اليوم السبت في محطات الخدمة بولاية الخرطوم، وارتفع سعر لتر الجازولين من (347) جنيهاً إلى (390) جنيهاً، بينما ارتفع سعر لتر البنزين من (362) جنيهاً إلى (408) جنيهاً.

وقالت مصادر لـ(الصيحة) إن قرار زيادة أسعار الوقود مشترك بين وزارتي الطاقة والمالية والشركات المستوردة للوقود، مؤكدة أن قرار زيادة أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ اليوم كان يفترض تطبيقه قبل (3) أشهر.

وأكدت المصادر أن الشركات المستوردة أصبحت تبيع بالخسارة نتيجة لعدم مواكبة الأسعار العالمية والتي بناء عليها تم تعديل الأسعار، وأضافت ” هناك اتفاق مسبق مع الشركات أن يتم تعديل الأسعار مع بداية كل شهر”، وأردفت ” الدولار لم يؤثر على الاستيراد لأن الاستيراد تم عبر المحفظة التابعة لبنك السودان المركزي”.

وقالت إن السعر العالمي لبرميل الجازولين في نهاية يناير بلغ (87) دولاراً للبرميل واليوم بلغ (103) دولاراً، فيما ارتفع طن البنزين من (715) دولاراً إلى (847) دولاراً.

وتوقعت المصادر أن تظل الأسعار ثابتة طوال شهر فبراير، وقالت” السعر الجديد هو سعر تراكمي لثلاثة أشهر ماضية ولو كنا طبقنا الزيادة في وقتها لكان السعر سيكون مناسباً للمواطن ولكن الأوضاع السياسية حالت دون ذلك”، وأشار إلى أنه في حال اعتمدوا على الانتاج المحلي فإن انتاج الجازولين يبلغ 40% والبنزين 60%، وتابع “ولسد الفجوة لابد من الاستيراد”.

الصيحة