توالي إنخفاض درجات الحرارة مع نشاط الغبار





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة بشقيها إنخفاضاً ملحوظاً مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في معظم أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر. وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة السبت لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم انحاء البلاد . ومن المتوقع وفق ( سونا) أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من الفاشر وزالنجي وستنشط حركة الرياح في شلاتين والدمازين، بينما تتعرض كل من وادي حلفا وابوحمد وحلايب وبورتسودان وحلفا الجديدة وكسلا حلايب ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم والدويم وود مدني وسنار والجنينة والابيض والنهود ونيالا وام البنين وابو نعامة ورشاد والضعين وبابنوسة وعطبرة وكادوقلي وكوستي لأتربة مثارة .

الخرطوم ( كوش نيوز)