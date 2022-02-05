الأهلي المصري يقصي “المكسيكي” ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية





تأهل النادي الأهلي المصري، إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أقصى في طريقه مونتيري المكسيكي بهدف وحيد خلال المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب محمد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

سجل هدف الأهلي، محمد هاني في الدقيقة (53) من عمر المباراة ليمنح الفريق المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال، ويضرب موعداً مع بالميراس البرازيلي، الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

فيما سيلاقي مونتيري المكسيكي، الخاسر من مباراة الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي التي ستقام غداً الأحد، في مباراة المركز الخامس.

وثأر الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني من خسارتين سابقتين ضد مونتيري في نسختي 2012 و2013م، وأنهى آمال الفريق المكسيكي بقيادة مدربه خافيير أجيري في التأهل إلى نصف النهائي.

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