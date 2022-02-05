(500) وظيفة جديدة بالجزيرة





أعلن رئيس لجنة الاختيار للخدمة المدنية بولاية الجزيرة عادل أحمد محمد عثمان، أن اللجنة رفعت تصورها لحكومة الولاية لتخفيض رسوم التسجيل والمعاينات للوظائف الجديدة الشاغرة والبالغة حوالي (1050) جنيه لتصبح (300) جنيه وذلك تقديراً لظروف الخريجين وأولياء أمورهم.

وأكد عادل بحسب (سونا) اليوم، أن المفوضية القومية للاختيار صادقت على (500) وظيفة لولاية الجزيرة للتربية والتعليم ووزارة الصحة موزعة على المحليات بعدالة تامة.

وتشمل هذه الوظائف تخصّصات في مجالات مختلفة التمريض، الصيدلة، التخدير، المختبرات، الهندسة الطبية وباحثين إجتماعيين.

وقال عادل إن اللجنة بدأت التقديم لهذه الوظائف منذ الثاني من يناير 2022م، ويستمر التقديم حتى منتصف فبراير الحالي لتبدأ المعاينات لاختيار المرشحين.

وأوضح عادل، أن لجنة الاختيار ظلّت تعمل على اتاحة الفرص أمام المتقدمين والمتنافسين لكل الوظائف المعلنة بعدالة ونزاهة وشفافية، وأشار للدور الذي يقوم به ديوان شؤون الخدمة بالولاية في حصر الوظائف الجديدة والشاغرة بما في ذلك الدرجات الوظيفية (مدخل الخدمة) لتبدأ اللجنة في ملئها بالتنسيق مع الديوان.

ولفت عادل إلى أنه منذ العام 2013م لم تشهد الولاية أي تعيينات أو حصر للوظائف الشاغرة مما انعكس سلباً على حدوث فجوة في السلم الوظيفي.

وطمأن رئيس اللجنة، الخريجين بأن العام الجديد 2022م سيشهد توفير العديد من الوظائف الشاغرة على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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