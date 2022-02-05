الهلال يتجه لمحكمة (كاس) رسمياً بسبب الأجانب





كشف نادي الهلال، عن تقديم شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، ضد اتحاد الكرة السوداني، بعد أن تلقى في الساعات الماضية خطاباً رسمياً من الاتحاد، يطالبه بتخفيض عدد لاعبيه الأجانب، امتثالاً للائحة التعاقدات التي تسمح بضم (5) لاعبين فقط.

وقال مساعد رئيس الهلال الفاضل التوم في تصريحات صحفية، إن الهلال يستعد لتقديم شكواه إلى محكمة (كاس).

وكان اتحاد الكرة، فتح نافذة تعاقدات استثنائية في آخر (10) أيام من الشهر الماضي، وتعاقد الهلال مع ثنائي أجنبي، خلال النافذة الاستثنائية، هما الظهير الأيمن السنغالي دياواندي دياجني، وصانع الألعاب النيجيري عبدول أجاجون، وارتفع عدد الأجانب في الهلال إلى (6) لاعبين، هم قلب الدفاع الإيفواري محمد واتارا، وثلاثي صناعة اللعب التنزاني ديفيد ريتشارد أولومي والدولي المالاوي جيرالد فيري والمهاجم النيجيري إبراهيما مصطفى، إضافة لأحدث الصفقات دياجني وعبدول.

ويتيح الاتحاد السوداني لكل فريق التعاقد مع لاعبين أجنبيين، والاستعانة بـ(3) بنظام الإعارة.

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