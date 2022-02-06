أغرب قضية.. فصل موظف “كول سنتر” من شركته بسبب كلمة قالها لإحدى العميلات





روى المحامي والمستشار القانوني، تركي آل حصوصة، تفاصيل قضية غريبة بعد فصل شركة كبرى في المملكة موظف “كول سنتر” من عمله بسبب كلمة قالها لإحدى العميلات.

وقال “آل حصوصة” في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”: إن “الموظف يعمل (كول سنتر) في شركة كبيرة بالمملكة، ويستخدم مصطلحات لطيفة وفي بعض الأحيان مصطلحات لا تُقال في عمل”.

وأشار المحامي إلى أن عميلة اتصلت على الموظف ولم تحصل على خدمة جيدة، وانزعجت من ذلك، واشتكت لزوجها أن الموظف تحرش بها وقال لها “يا حبيبي، يا حياتي، يا قلبي”.

وأضاف “آل حصوصة”: أن الزوج اشتكى الموظف بالشرطة وتمت إحالة الملف للنيابة العامة التي تواصلت مع الشركة وبعد الرجوع للتسجيلات وجدوه قال تلك الكلمات.

وتابع المحامي، أن القضية تحوّلت إلى قضائية جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص، فيما قامت الشركة بفصل الموظف بسبب “الشوشرة”.

صحيفة المرصد