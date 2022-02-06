خبير سياسي: وجود جهات إعلامية تعمل على نشر الشائعات وفبركة المعلومات يهدف لزعزعة الأمن





قال الخبير في العلاقات الدولية د. عاصم مختار، إن حديث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالفاشر حول وجود جهات إعلامية على وسائل التواصل تعمل على فبركة الأخبار وتلفيق المعلومات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، حديث صادق وحقيقي، وأضاف أن هذه المحاولات الهدف منها ضرب ثقة المواطنين في السلطة الانتقالية وعزلها عن الإرادة الشعبية.

وأكد د. عاصم في تصريح صحفي، على ضرورة سن تشريعات وقوانين رادعة لمعاقبة مروجي الشائعات والمعلومات المضللة، ودعا وزارة الإعلام لاتخاذ سياسات وإجراءات تعمل على ضبط شبكات الإعلام الإلكتروني والمواقع الإخبارية على وسائل التواصل الإجتماعي، وأكد أهمية توعية الناس بشأن ما يدور في هذه المنصات الإعلامية وعدم تصديق كل ما يكتب فيها.

ودعا الخبير عاصم، العاملين في هذه المواقع الإخبارية للتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتحري الدقة والمصداقية في إيراد الأخبار والمعلومات الصحيحة وعدم الانجرار وراء الإثارة والتضليل.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن الإعلام أضحى من الوسائل التي تستخدم في ضرب استقرار الدول من خلال إثارة الفتن واستهداف النسيج الإجتماعي، وأكد ضرورة تنقية الإعلام السوداني من الشوائب التي علقت به خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى اهمية تقوية وسائل الإعلام الوطنية وتعزيز قدراتها للتصدي لهذه الحملات الممنهجة التي تدور في مواقع التواصل الإجتماعي، وأضاف “لابد للإعلام الوطني أن يقوم بدوره في تعرية هذه المواقع الإخبارية التي تسعى لزرع الفتن والشقاق بين أبناء الوطن الواحد”.

صحيفة الصيحة