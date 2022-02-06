محامو الطوارئ : الاعتقالات تنفذ عبر افراد بالزي المدني وسيارات بدون لوحات





كشفت لجنة محامو الطوارئ عن تزايد عدد المعتقلين والمحتجزين خارج القانون والمفقودين منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر الماضي.وقالت عضو اللجنة نفيسة حجر في تحقيق لـ(الجريدة) إنه يُوجد اكثر من (200) معتقل محتجز لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو متحفظ عليهم بسجن سوبا و(40) مفقود لم تتمكن أُسرهم من معرفة اماكن تواجدهم حتى الآن. وأرجعت “حجر” تزايد عدد المفقودين للاعتقال المُتكرر بواسطة افراد يرتدون الزيّ المدني ويقودون سيارات خالية من اللوحات (النمرة) ما يصعب مهمة البحث عنهم والتي تمتد لأسابيع .

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة