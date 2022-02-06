ملاسنات وأحداث ساخنة في جمعية الاتحاد





تفيد متابعات “المصادر”، أنّ الأوضاع انفجرت بشكل كبير في دار الشرطة مقر إقامة الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم لانتخاب اللجان التي انعقدت أمس.

وبحسب ما تحصل عليه “الصحيفة”، فإن خلافا كبيرا نشب قبل انطلاقة الجمعية وأدى لحدوث ملاسنات وكاد يتطوّر لاشتباك بالأيدي وذلك عقب منع رئيس اتحاد الخرطوم “الشاذلي عبد المجيد” من الدخول إلى القاعة التي تُجرى فيها الجمعية بحجة أنّ اسمه غير موجود في كشف الجمعية، وبالتالي لا يحق له الدخول والمشاركة فيها، في وقت تمسّك فيه “الشاذلي” بالدخول مُستنداً إلى الخطاب الذي وصل من محكمة التحكيم الرياضية “كاس” بالأمس والذي رفع عنه الإيقاف “مؤقتاً” وأفتى بأهليته للمشاركة في الجمعية العمومية.

ولم يتمكن “عبد المجيد” من المشاركة في الجمعية العمومية، حيث ينتظر أن يتقدم بشكوى جديدة ضد الاتحاد السوداني لمحكمة التحكيم الرياضية و”فيفا”.

صحيفة الصيحة