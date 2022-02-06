سياسية
تجمع مزارعي الشمالية يعلن عن إنهاء حالة إغلاق الطرق بالولاية
أعلن السيد رضا الإدريسي رئيس تجمع مزارعي الولاية الشمالية عن فتح الطريق بكل مناطق الولاية إعتباراً من اليوم.
وقال في تصريح (لسونا) إن فتح الطرق وإنهاء حالة الإغلاق تم لظروف إنسانية في الوقت الذي لم تبدي فيه الحكومة أي تجاوب لمطالب المزارعين، مضيفاً فى تصريحه أن بعض الجهات السياسية بدأت في أستغلال مطالب المزارعين وتوجيهها لمصلحة أجندتها السياسية مما أدى لإنهاء الإغلاق.
وقال الإدريسي إن لجنة الحراك ستعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر وتقييم ما تم، وإتخاذ القرارات المناسبة، معرباً عن أمله في إستجابة الحكومة لمطالب المزارعين المتمثلة فى إلغاء الزيادات الجديدة فى تعريفة الكهرباء >
وأشاد فى ختام تصريحه بكل من دعم مطالب المزارعين، كما أشاد بوعي العابرين للطريق وتفهمهم لدواعي الإغلاق وأعرب عن إعتذاره لكل من تضرر خلال فترة الإغلاق.
سونا
2 تعليقات
دا خبر كويس وان شاءالله يكون حقيقي ودي مسؤالية المزارعين اذا الطريق ليس مغلق يمشوا يقبضوا علي الشباب او يفتحوا فيهم بلاغ ويخلوا مسؤاليتهم عشان البوليس يمشي يقبض علي المقفلين الشارع اذا هم ليس تبعكم والغلط حق المزراعين انهم لم يمشوا عديل للحكومة ويقعدوا معاها وكان احسن ليهم يحلوا الامور بي التفاهم شوف الان هم خسروا اكثر من ثمن الكهرباء ذاتو في اطعام السواقين ديل صيحيح عملوا عمل جميل وخلوا العالم يشوف مصر بتنهب قدر شنو وبعدين برضو ماخلوا الحكومة تحقق وتعرف من هم المزارع والراعي الذين يبيع بي التهريب ويقبض الثمن قروش مزورة او احتمال سماد واحتمال هم مزارعين مصريين بيعملوا لحساب مصر وناس الشمال ديل كان مفروض يعطوا فرصة للحكومة وجهاز التهريب يمشئ ويحقق معاهم ويشوف البضائع شنو وهل في عربيات صغيرة مسروقة او بلاوي داخل هذة الشاحنات ولابد ان يكون في نقاط تفتيش والحكومة ممكن تعين هؤلاء الشباب وتدفع ليهم اموال عشان يقوموا بهذا العمل العظيم ولابد من انوا الحكومة تعمل حاجه وماتعمل نائمه لازم تحقق وتعالج الامر وتطلع قرار يمنع دخول الشاحنات المصرية السودان عشان يكون العمل بي المثل حرام السوداني يموت بي الجوع عشان المصري ياخذه هو
الله عليك….. تحية وتقدير… كنت عاوز اعلق لكن عندما قرأت تعليقك.. اكتفيت…. تحية وتقدير واحترام..