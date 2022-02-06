تجمع مزارعي الشمالية يعلن عن إنهاء حالة إغلاق الطرق بالولاية





أعلن السيد رضا الإدريسي رئيس تجمع مزارعي الولاية الشمالية عن فتح الطريق بكل مناطق الولاية إعتباراً من اليوم.

وقال في تصريح (لسونا) إن فتح الطرق وإنهاء حالة الإغلاق تم لظروف إنسانية في الوقت الذي لم تبدي فيه الحكومة أي تجاوب لمطالب المزارعين، مضيفاً فى تصريحه أن بعض الجهات السياسية بدأت في أستغلال مطالب المزارعين وتوجيهها لمصلحة أجندتها السياسية مما أدى لإنهاء الإغلاق.

وقال الإدريسي إن لجنة الحراك ستعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر وتقييم ما تم، وإتخاذ القرارات المناسبة، معرباً عن أمله في إستجابة الحكومة لمطالب المزارعين المتمثلة فى إلغاء الزيادات الجديدة فى تعريفة الكهرباء >

وأشاد فى ختام تصريحه بكل من دعم مطالب المزارعين، كما أشاد بوعي العابرين للطريق وتفهمهم لدواعي الإغلاق وأعرب عن إعتذاره لكل من تضرر خلال فترة الإغلاق.

سونا