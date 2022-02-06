قبل الديربي أمام الهلال.. طلب رسمي من النصر إلى اتحاد الكرة





كشفت مصادر مقربة من النصر أن إدارة النادي وجهت طلبا رسميا إلى اتحاد الكرة السعودي بشأن مواجهة الديربي أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك يوم 21 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن النصر طالب اتحاد الكرة بتوفير حكام أجانب في مواجهة الهلال القادمة، التي سيتأهل الفائز منها لمواجهة الفائز من التعاون والاتحاد، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على الاتفاق بهدف نظيف أحرزه خالد الغنام، في دور الـ16 من البطولة، على ملعب مرسول بارك.

في المقابل، تأهل الهلال إلى دور الثمانية من كأس الملك، بعد الفوز على الرائد بهدفين نظيفين أحرزهما لوسيانو فييتو وأندري كاريلو، على ملعب الملك فهد الدولي.

مزمز