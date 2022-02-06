الهلال السوداني يقلص كشفه لاعبيه الأجانب





استجاب الهلال، لخطاب اتحاد كرة القدم السوداني، الذي طالبه فيه يوم الخميس الماضي، بتخفيض عدد لاعبيه الأجانب في كشفه الرسمي للموسم الحالي. وأكمل مسؤولو الهلال وفق موقع كوورة السبت، إجراء إبعاد الظهير الأيمن السنغالي دياواندي دياجني من الكشف الرسمي، وذلك بعد أقل من 10 أيام من التعاقد معه لمدة 3 سنوات وقرر نادي الهلال إبقاء اللاعب في قائمة الانتظار والالتزام بعقده إلى حين إيجاد طريقة لضمه نهائيا. ويتواجد اللاعب المكون قبل 10 سنوات بفئة الشباب بنادي برشلونة، مع فريق الهلال بمعسكر جنوب أفريقيا منذ الأسبوع الماضي. وأصبح كشف الهلال السوداني يضم حاليا 5 لاعبين أجانب هم قلب الدفاع الإيفواري محمد وترا، صناعة اللعب الدولي المالاوي جيرالد فيري، والتنزاني ديفيد ريتشارد أولومي والنيجيري عبدول أجاجون، ورأس الحربة النيجيري إبراهيما مصطفى.

الخرطوم (كوش نيوز)