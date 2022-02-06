ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تبدأ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي في الارتفاع التدريجي ابتداءً من ظهر اليوم، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في بعض أنحاء البلاد، وأمطار خفيفة متوقعة في أقصى جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

وأوضحت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس في الـ24 ساعة المقبلة، أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافٍ ومشمس في كل من الفاشر وزالنجي، وتنشط حركة الرياح في “شلاتين، الدمازين، وادي حلفا، أبو حمد، حلايب، بورتسودان، حلفا الجديدة، كسلا، دنقلا، كريمة، شندي، الخرطوم، الدويم، ود مدني، سنار، الجنينة، أم بنين، أبو نعامة، رشاد، الضعين، بابنوسة، عطبرة، كادوقلي وكوستي”، وتتعرّض الأبيض، النهود ونيالا لأتربة مثارة.

الصيحة