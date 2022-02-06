أصحاب العمل يتعهد بإيجاد معالجات لمشاكل شركات الطيران





شدد رئيس اتحاد عام أصحاب العمل هشام السوباط على أهمية معالجة كافة المشاكل التي ظلت تواجه قطاع الطيران الوطني وأكد السوباط خلال اجتماع بمكتبه السبت مع وفد شركات الطيران الوطنية برئاسة الكابتن محمد وداعة على الدور الذي تضطلع به شركات الطيران الوطنية كمنظومة متكاملة لصناعة الطيران بالسودان بتقديم دعم مباشر وغير مباشر في ناتج الدخل القومي الذي ينعكس بدوره على دورة الاقتصاد الكلي للدولة إلى جانب دوره الاجتماعي لوحدة البلاد. ونوه السوباط إلى أهمية معالجة كافة المشاكل التي ظلت تواجه قطاع الطيران الوطني، وقال إن الاتحاد انطلاقاً من دوره في معالجة مشاكل قطاعاته سيجري اتصالات عاجلة بكافة الأطراف ذات الصلة لإيجاد الحلول لأزمات الواقع الحالي لصناعة الطيران الوطنية بالبلاد بما يحقق سياسة الدولة في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني. من جانبه استعرض رئيس وفد شركات الطيران الوطنية الكابتن محمد وداعة عدداً من المشاكل والمعوقات التي ظلت تواجه قطاع صناعة الطيران بالبلاد وتهدد أداءه ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني ممثلة في الارتفاع الكبير الذي طرأ على تكلفة التشغيل بالقطاع وإلزام الشركات بشراء الوقود بالدولار وتعدد الرسوم المفروضة على القطاع. كما دعا وداعة وفق صحيفة اليوم التالي إلى ضرورة إعادة تفعيل قرارات مساواة الشركات الوطنية بالأجنبية في الإعفاءات الجمركية والضريبية إلى جانب معالجة التصديقات التي تؤدي لضياع حقوق شركات الطيران الوطنية لصالح الشركات والمنظمات الأجنبية وإعادة النظر في الرسوم التي تفرضها المحليات من العوائد والنفايات والبيئة على الشركات داخل المطار طارحاً مقترح إعادة صياغة منظومة صناعة وشركات الطيران الوطنية على الأسس المتعارف عليها عالمياً دون تدخل من أي جهة من خارج دائرة الاختصاص.

الخرطوم ( كوش نيوز)