السوباط والسفير السعودي يبحثان معالجة مشاكل وتوسيع الاستثمارات السعودية





بحث اجتماع مشترك الاحد بين رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني الأستاذ هشام السوباط وسعادة علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم بحضور المدير العام لاتحاد أصحاب العمل أبوبكر محمد نور المحجوب بمقر الاتحاد، بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان والمملكة العربية السعودية ومعالجة المشاكل القائمة التي تواجه الاستثمارات السعودية بالسودان. وأوضح الأستاذ هشام السوباط رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني وفق (سونا) عقب اللقاء أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة ووضع خاص بالسودان لدورها الرائد والمقدر في الاستثمارات بالسودان وفي عدد من المجالات الأخرى، مبينا أن اللقاء ناقش عددا من المسائل والمشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية بالسودان وكيفية إيجاد المعالجات العاجلة للمشاكل التي ظلت تواجهها. كما أشار السوباط إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى آليات توسيع الاستثمارات السعودية بالسودان بالاتفاق على تكوين لجان مشتركة متخصصة بين الجانبين السوداني و السعودي لتحقيق ذلك الهدف. من جانبه أوضح سعادة علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان أن اللقاء بحث عددا من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد بين البلدين، وتطرق لكيفية معالجة بعض الصعوبات الإدارية التي تواجه الاستثمارات القائمة أو مستقبل الاستثمارات للشركات والمؤسسات السعودية، واصفا اللقاء بالمثمر من خلال الاتفاق على عدد من القضايا التي تسهم في تعزيز وتسهيل تدفق الاستثمارات للسودان.

الخرطوم( كوش نيوز)