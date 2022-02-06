دوري أبطال أفريقيا.. المريخ السوداني يستقر على ملعبه البديل





استقر نادي المريخ السوداني على الملعب الذي سيلعب عليه الفريق مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب غلق ملعبه وحاجته للصيانة. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وفق موقع العين الاخباري قرر استبعاد ملعب المريخ من استضافة المباريات بسبب عدم جاهزيته، بينما تم إعلان جاهزية استاد الجوهرة الزرقاء فقط الخاص بغريمه الهلال في السودان. وعلى الرغم من اتفاق إدارة المريخ مع الهلال على لعب مباريات الفريقين على استاد الجوهرة الزرقاء، خلال دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، فإن النادي الأول تراجع في النهاية عن ذلك. وأكدت تقارير صحفيه أن المريخ قرر إقامة مبارياته على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وأبلغ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي بذلك. ويلعب المريخ في المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا والتي تضم غريمه التقليدي الهلال، بجانب حامل اللقب الأهلي المصري، وصن داونز الجنوب أفريقي. وأجل الكاف المباراة الأولى للمريخ أمام الأهلي بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية، ليلاقي الفريق السوداني بذلك فريق صن داونز يوم 18 فبراير الحالي في استاد السلام بالقاهرة، في مستهل مشواره بالبطولة.

الخرطوم ( كوش نيوز)