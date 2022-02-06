(6) أهداف في موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد





حفلت مباراة برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد في الجولة (23) من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليغا” الأحد بـ(6) أهداف أحرز ثلثيها نجوم “البلوغرانا”، فيما اكتفى رماة “الروخي بلانكوس” بهدفين فقط. وجرت المباراة المثيرة على أرضية ملعب برشلونة “كامب نو” بعد غياب نحو خمسين يوماً. سجل لبرشلونة ألبا وجافي وأراوخو وألفيس في الدقائق (10) و(21) و(43) و(49)، بينما سجل لأتلتيكو مدريد كاراسكو وسواريز في الدقيقتين (8) و(58). وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي داني ألفيس في الدقيقة (69) بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب تدخله بعنف على قدم يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد، بعد لجوء حكم المباراة لتقنية الفيديو. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى (38) نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند (36) نقطة في المركز الخامس.

الخرطوم ( كوش نيوز)