تحذير المتحري من الغياب في قضية خلية شرق النيل الإرهابية





أمرت المحكمة اليوم، بإعلان المتحري مع تحذيره من الغياب وذلك للمثول أمامها وتقديم قضية محاكمة خلية شرق النيل الإرهابية الشهيرة.

يُذكر أنّ شبكة إجرامية تتألف من (13) متهماً، بينهم مصريون واثنان سودانيان يواجهون الاتهام على ذمة القضية إبان ضبطهم داخل منزل بمنطقة شرق النيل عثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات والمواد الخام وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات.

وقرّرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، إعادة إعلان المتحري في القضية عبر رئيسه وذلك للمثول أمامها والإدلاء بأقواله على ذمة الدعوى الجنائية، وحذّرت المحكمة، المتحري من الغياب عن الجلسة التي حدّدتها في النصف الثاني من الشهر الجاري للسير في إجراءات محاكمة المتهمين وذلك لتغيُّبه عن المثول أمام المحكمة في جلسة اليوم التي كانت مُحدّدة لسماع إفاداته، وفي ذات الوقت أمرت المحكمة بإعلان المبلغ للمثول أمامها في الجلسة القادمة.

وأرجأت المحكمة، جلسة اليوم المحددة للسير في إجراءات القضية، وذلك لغياب المتحري بسبب ارتباطه بجلسة محاكمة أخرى بمحكمة أم ضواً بان.

فيما أمرت المحكمة كذلك بإعلان النيابة العامة للظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية.

الصيحة