نماذج من وثائق لفساد وجدي ومناع وود الفكي (1)





حصلت ” سري للغاية نيوز ” على وثائق تثبت فساد لجنة التمكين وبخاصة فساد صلاح مناع ووجدي صالح ومحمد الفكي . وهي وثائق لفساد بالمليارات . أدناه ملخص المعلومات التي حصل عليها هذا الموقع وتتعلق بالوثيقة الأولى المرفقة :

(١) وثيقة بتفويض دكتور سعد محمد أحمد ( يسكن شمبات ) بالإشراف على شركة القارص للإنتاج الزراعي والحيواني.

وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن – قَسَم اللاحم من الدجاج ينتج 8 طن في اليوم .

– وتنتج 5 ألف طبق بيض في اليوم .

– وفيها فقاسة بيض تنتج حوالى 500 ألف كتكوت في الشهر .

– كان ربحها السنوي الصافي حوالى مليون دولار .

⁃ قام دكتور سعد بتخصيص مرتب لشخصه بمبلغ 1500 دولار ، ومخصصات أخوى تبلغ حوالى 700 دولار شهرياً .

⁃ كان يبيع معدات من شركته الخاصة لشركة القارص وهو من يقوم بالتصديق بالأسعار التى يقررها هو .

⁃ زاد مرتبات العاملين من 3 مليار إلى 7 مليار دون الرجوع لمجلس الإدارة أو وزارة المالية .

⁃ تبلغ المبيعات اليومية لشركة القارص حوالى 18 مليار جنيه ( بالقديم ) ، والتحقيق جاري مع دكتور سعد عن هذه المبالغ .

⁃ باع بعض الأصول ( معدات مصنع علف ) تابعة للشركة دون تفويض من أي جهة ( مثل مجلس الإدارة أو المالية ) . تبلغ قيمة تلك الأصول 10 مليار وباعها بمبلغ 5 مليار جنيه. وباعها بعد أن صنفها خردة.

⁃ لدى مصادرة الشركة صودرت مركزات بقيمة 500 ألف يورو

⁃ فقدت شركة القارص كل علاقاتها مع الشركات الأوربية التي كانت ترسل المركزات والمعدات دون ضمانات بسبب ثقتها في القارص. ولم يقم دكتور سعد بسداد تلك الديون للشركات الأوربية .

⁃ تم اعتقال دكتور سعد محمد أحمد بتهم خيانة الأمانة والفساد قبل حوالى 15 يوم وهو الآن داخل الحراسة .

⁃ # تتوقع ” سري للغاية نيوز ” أن ” تجر ” البلاغات ضد دكتور سعد كبار لجنة التمكين ( مناع ووجدي ومحمد الفكي وآخرين ) .

⁃ ستواصل ” سري للغاية نيوز ” كشف مزيد من وثائق فساد مناع ووجدي ومحمد الفكي وشركائهم يومياً إبتداء من الغد .

♦️سري للغاية نيوز

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⁃ 6 فبراير 2022