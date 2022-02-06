نماذج من وثائق لفساد وجدي ومناع وود الفكي (1)
حصلت ” سري للغاية نيوز ” على وثائق تثبت فساد لجنة التمكين وبخاصة فساد صلاح مناع ووجدي صالح ومحمد الفكي . وهي وثائق لفساد بالمليارات . أدناه ملخص المعلومات التي حصل عليها هذا الموقع وتتعلق بالوثيقة الأولى المرفقة :
(١) وثيقة بتفويض دكتور سعد محمد أحمد ( يسكن شمبات ) بالإشراف على شركة القارص للإنتاج الزراعي والحيواني.
وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن – قَسَم اللاحم من الدجاج ينتج 8 طن في اليوم .
– وتنتج 5 ألف طبق بيض في اليوم .
– وفيها فقاسة بيض تنتج حوالى 500 ألف كتكوت في الشهر .
– كان ربحها السنوي الصافي حوالى مليون دولار .
⁃ قام دكتور سعد بتخصيص مرتب لشخصه بمبلغ 1500 دولار ، ومخصصات أخوى تبلغ حوالى 700 دولار شهرياً .
⁃ كان يبيع معدات من شركته الخاصة لشركة القارص وهو من يقوم بالتصديق بالأسعار التى يقررها هو .
⁃ زاد مرتبات العاملين من 3 مليار إلى 7 مليار دون الرجوع لمجلس الإدارة أو وزارة المالية .
⁃ تبلغ المبيعات اليومية لشركة القارص حوالى 18 مليار جنيه ( بالقديم ) ، والتحقيق جاري مع دكتور سعد عن هذه المبالغ .
⁃ باع بعض الأصول ( معدات مصنع علف ) تابعة للشركة دون تفويض من أي جهة ( مثل مجلس الإدارة أو المالية ) . تبلغ قيمة تلك الأصول 10 مليار وباعها بمبلغ 5 مليار جنيه. وباعها بعد أن صنفها خردة.
⁃ لدى مصادرة الشركة صودرت مركزات بقيمة 500 ألف يورو
⁃ فقدت شركة القارص كل علاقاتها مع الشركات الأوربية التي كانت ترسل المركزات والمعدات دون ضمانات بسبب ثقتها في القارص. ولم يقم دكتور سعد بسداد تلك الديون للشركات الأوربية .
⁃ تم اعتقال دكتور سعد محمد أحمد بتهم خيانة الأمانة والفساد قبل حوالى 15 يوم وهو الآن داخل الحراسة .
⁃ # تتوقع ” سري للغاية نيوز ” أن ” تجر ” البلاغات ضد دكتور سعد كبار لجنة التمكين ( مناع ووجدي ومحمد الفكي وآخرين ) .
⁃ ستواصل ” سري للغاية نيوز ” كشف مزيد من وثائق فساد مناع ووجدي ومحمد الفكي وشركائهم يومياً إبتداء من الغد .
♦️سري للغاية نيوز
⁃ ———————————
⁃ 6 فبراير 2022
2 تعليقات
أفضحوا لصوص العصر. أفضحوا القحاطة العواليق مخربي السودان
لاحوله ولاقوه الا بالله ياترس يابهيمه فهمت ولا لسه لو مافهمت ارجع ترس. مامشكله مانتو اصلا دمرتو بلدي