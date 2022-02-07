السودان يعزي في وفاة قنصل جمهورية النيجر بالخرطوم





أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وللقنصلية العامة للنيجر في الخرطوم في الفقد الجلل لرحيل سعادة السيد علي الانصارى عبد الكريم ، القنصل العام لجمهورية النيجر في الخرطوم ، الذي وافته المنية بالخرطوم أمس الأحد ٦ فبراير، وتعرب الوزارة عن خالص تقديرها لجهود الفقيد الملموسة في تعزيز العلاقات السودانية النيجرية..

واذ تتقدم الوزارة بالتعزية والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المُصاب الأليم، فهي تدعو المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون ”

سونا