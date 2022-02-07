شاهد بالفيديو.. طفل يرمي بأموال طائلة من النقطة على الفنانة ندى القلعة والأخيرة تتفاعل معه وتداعبه بضربه على خده





لقى مقطع فيديو واسع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا شهرة واسعة وتم تداوله بغزارة خلال اليومين الماضيين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره خلال حفل خاص أحيته المطربة الجماهيرية ندى محمد عثمان (القلعة) طفل صغير يعتلي المسرح الذي كانت تغنى فيه الفنانة.

وقام الطفل الذي كان يقف بجوار والده برمي أموال كثيرة ما يعرف بالنقطة وسط ضحكات الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, وتفاعلت القلعة مع طفل وداعبته بضربه على خده برفق وحنان.



جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كعادته انقسم ما بين متقبل للمقطع وما بين منتقد لما بداخله, حيث يرى المنقدين أنه لا يصح أن يتم تعليم الأطفال هذه العادات ويقصدون النقطة.

بينما يرى المتقبلون للتصرف أنه جاء بشكل عفوي جداً ولا يوجد ما يؤثر على تربية الأطفال, والتربية لا تتوقف على منعهم من الفرح والمشاركة فيه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين