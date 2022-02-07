شاهد بالفيديو والصورة.. رقص فاضح بين طالب وطالبة خلال تخريج بإحدى الجامعات السودانية يثير غضب الأسافير ومتابعون يترحمون على التعليم والتربية والأخلاق





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة لما يحمله المقطع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أبطال المقطع المغضوب عليه طالب وزميلته ظهرا خلال الفيديو وهما يقدمان فاصل من الرقص الفاضح وسط حضور زملائهم الذين تفاعلوا معهم بالتصفيق وصافرات الفرح.

ووفقاً لما أوردت بعض الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فإن الرقص كان خلال احتفال الطلاب بتخرجهم من إحدى الجامعات السودانية حسبما ذكرت الصفحات الناقلة.



متابعوا المقطع على المواقع التي نشرته أبدوا غضبهم الكبير على السلوك المشين الذي بدر من الطالب وزميلته دون مراعاة للمجتمع وكان السؤال الأكثر تكراراً في التعليقات (أين إدارة الجامعة من هذه الفوضى بل أين وزارة التعليم العالي وقبلهم أين أولياء أمورهم؟).

ووصفوا الرقص بالفاضح خصوصاً من قبل الفتاة وأكدوا أن طريقة رقصها لم تقدمها حتى القونات اللاتي اشتهرن بتقديم الرقص الفاضح في الحفلات الهابطة.

وترحم هؤلاء على التعليم وعلى تربية الأهالي لأبنائهم الطلاب, وأكدوا أن تربية الأبناء إذا كانت بهذه الطريقة فنبشر الناس بجيل فاسد يأتي بما لا يحمد عقباه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين