حظر وإغلاق المدارس الخاصة غير المصدق لها بالخرطوم





أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قريب الله محمد أحمد، قراراً بحظر وإغلاق المدارس والمراكز الخاصة غير المصدق لها ومنعها من ممارسة أي نشاط تعليمي بالولاية.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للتعليم الخاص سامية الشيخ، أن القرار يأتي استناداً على قانون التعليم الخاص لسنة 2015 المادة (3) والذي ينص على عدم جواز ممارسة أي نشاط تعليمي إلا بعد الحصول على تصديق مكتوب من الإدارة.

وأضافت “في حالة مخالفة القرار فإن قانون التعليم الخاص يجوِّز لمدير الإدارة إلغاء التصديق”.

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