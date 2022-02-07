الخارجية تقدم تنويراً للمنظمات الدولية حول تطورات الأوضاع الأمنية بدارفور





قدم وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عبدالله عمر بشير بمقر وزارة الخارجية صباح اليوم تنويراً حول تطورات الأوضاع الأمنية بدارفور للمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالسودان.

وأمتدح الوكيل الدور الذي تضطلع به المنظمات في دعم سكان إقليم دارفور لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة إستتباب الأمن في دارفور حتى تقوم المنظمات بالدور المطلوب، منوهاً بضرورة دعم السودان في هذه الفترة الإنتقالية حتى يتم تجاوزها بسلام.

وتناول التنوير ثماني نقاط أهمها الاشارة الى زيارة السيد رئيس مجلس السيادة لإقليم دارفور في يومي 2 و3 من شهر فبراير الجاري لبحث ملف الترتيبات الأمنية، حيث قرر الاجتماع ضرورة العمل على حفظ الأمن والسلام بدارفور، وحماية المدنيين ، وإعادة تجميع حركات الكفاح المسلح خارج المدن وذلك قبل يوم 9 فبراير 2022م، وتنفيذ حملات مشتركة بعد خروج هذه القوات خارج المدن.

وشدد الوكيل على عدم التساهل مع اي أنشطة تقودها الحركات غير الموقعة مثل النهب والسلب واية مظاهر تفلت اخرى.

سونا