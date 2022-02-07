استقبال تاريخي لمنتخب السنغال بعد الفوز بـ”الكان” على حساب مصر





حظي منتخب السنغال “أسود التيرينغا” المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على مصر “الفراعنة” أمس، حظي باستقبال تاريخي لدى عودته إلى البلاد، حيث حرص عدد كبير من الجماهير السنغالية على حضور مراسم الاستقبال اليوم الاثنين.

فيما أعلن رئيس السنغال ماكي سال، اليوم الاثنين عطلة رسمية، احتفالًا بالفوز ببطولة “الكان” لأول مرة في تاريخهم.

وتواجد عشرات الآلاف من الشعب السنغالي في شوارع العاصمة داكار، انتظاراً لوصول بعثة المنتخب العائدة من الكاميرون بمعية كأس البطولة.

وفاز منتخب السنغال على مصر أمس، بركلات الترجيح (4- 2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، أن رئيس السنغال منح بلاده عطلة رسمية، وألغى زيارته لجرز القمر من أجل استقبال المنتخب اليوم.

وكانت السنغال قد وصلت للنهائي ثلاث مرات من قبل ولم تتوج بها في عامي 2002- و2019م.

ويواجه منتخب السنغال المنتخب المصري مرة أخرى في شهر مارس المقبل في مباراتين حاسمتين للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وقرّر رئيس السنغال تكريم منتخب بلاده في القصر الرئاسي بداكار غداً الثلاثاء.

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