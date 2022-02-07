دفاع المعزول لـ(الصيحة): البشير تماثل للشفاء من (كورونا)





كشفت هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 1989م، عن تماثل الرئيس المعزول عمر البشير للشفاء من جائحة كورونا المتحور (أميكرون) وظهور نتيجة فحص الفيروس سلبية.

وكشف المحامي محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لـ(الصيحة) اليوم، عن إخضاع البشير لفحص (كورونا) بمكان استشفائه في مستشفى علياء الطبي وجاءت نتيجته سلبية وتأكّد شفاؤه من جائحة (كورونا).

وقال الأمين، إن جميع الفحوصات الطبية التي أُخضع لها البشير أكدت شفاءه من الجائحة، إلا أنه أوضح أن البشير لا يزال يمكث بمستشفى علياء بالسلاح الطبي في أم درمان وذلك لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته.

في ذات السياق، من المُنتظر أن تستأنف محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ جلسات محاكمة المتهمين غداً الثلاثاء.

الصيحة