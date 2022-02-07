استئناف الدراسة للابتدائي والمتوسط بسنار غداً





أعلن مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار بابكر سر الختم، أن مدارس الابتدائي والمتوسط بالولاية ستفتح غداً الثلاثاء طبقاً لقرار اللجنة الصحية، وأشار إلى أن موقف الولاية الصحي مطمئن، وأكد تراجع حالات الإصابة بـ(كورونا).

وقال سر الختم بحسب (سونا) اليوم، إن موعد الامتحان الموحّد للمرحلة الابتدائية في الفترة الثانية هو يوم الثلاثاء السابع من مايو المقبل، والامتحان التجريبي للصف الثامن يوم الأحد الثالث والعشرين من ابريل المقبل، وامتحان شهادة الاساس يبدأ يوم التاسع والعشرين من مايو حتى السادس من يونيو، أما المرحلة الثانوية فتبدأ امتحاناتها التجريبية للصف الثالث يوم التاسع من ابريل وتنتهي في الحادي والعشرين منه.

وأشار المدير العام، إلى أن ترتيبات المرحلة المتوسطة وفصلها يتم عبر قرار اتحادي، وأضاف أنها الآن موجودة تحت إدارة المدرسة الابتدائية بوكيل خاص بها، وعن نقص الكتاب نوه إلى وصول ستة من عناوين كتب المرحلة المتوسطة غطت (50%) من احتياجات الطلاب.

الصيحة