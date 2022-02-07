شركة الموارد المعدنية توقع عقداً لتوصيل كهرباء قرية قبايديب بالبحر الأحمر





وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية اليوم، عقداً بقيمة (164) مليون جنيه مع شركة وقارا للحلول المتكاملة، بغرض توصيل كهرباء منطقة قبايديب التابعة لمحلية القُنُب والأوليب بولاية البحر الأحمر.

وجدّدت الشركة، التأكيد على مواصلة دورها تجاه تنمية وتطوير مناطق التعدين المنتجة بمختلف ولايات البلاد. وأكدت العمل على توفير الخدمات الأساسية بما يحقِّق العيش الكريم لمواطني المجتمعات المحلية نظير استضافتهم للصناعات والأنشطة التعدينية.

وامتدح ممثل أهالي القرية جعفر هاشم، الجهد الذي اضطلعت به إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة من تسهيل الإجراءات والتنسيق والمتابعات، وأوضح أن مشروع الإنارة ظل حلماً يراود مواطني قرية قبايديب منذ أمد بعيد، ولفت إلى أن مشروع الإنارة الذي سيتم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر، يشتمل على توصيل (256) عمود كهرباء و(2) محوِّل.

وعبّر ممثل أهالي قرية قبايديب جعفر هاشم، عن استحسان وتقدير أهالي المنطقة لمواقف المدير العام للشركة السودانية مبارك عبد الرحمن أردول الذي ظل حريصاً على تنفيذ مشروع إنارة قرية قبايديب لما يمثّله من التزام أخلاقي من قبل الشركة تجاه المجتمعات المحلية، وأشار إلى جملة من المشروعات التي نفّذتها الشركة للمنطقة من قبل وعلى رأسها مشروع الإسعاف المحلي في إطار مشروعات الخدمات الصحية لصالح محلية القُنُب والأوليب بولاية البحر الأحمر.

الصيحة