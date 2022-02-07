السودان وكينيا يتفقان على فترة صلاحية لـ”الشاي الأسود”





اختتمت بالخرطوم، إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات الكينية المختصة بدراسة تحديد تأثير العبوات وظروف التخزين المختلفة على جودة منتج الشاي الأسود بغرض تحديد فترة صلاحيته، وذلك في إطار جهود حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وتجويد عملية ضبط الواردات من السلع المختلفة.

وكشفت المدير العام المكلف للهيئة رحبة سعيد عبد الله، أن الجانبين اتفقا على اعتماد فترة ثلاث سنوات لصلاحية الشاي الأسود، مع الوضع في الاعتبار المتطلبات الفنية لمواد التعبئة والتغليف، والاستمرار في تبادل المعلومات بين الجانبين، والتأمين على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

يذكر ان هذا الاتفاق يأتي ثمرة للجهود المتواصلة والمستمرة والزيارات والإجتماعات الرسمية التي تم عقدها بين الهيئتين بالخرطوم ونيروبي خلال الفترة الماضية.

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