منوعات

شاهد بالصور.. ظهور مُثير لمتظاهرين في الخرطوم متنكرين في زيّ أبطال (لاكاسا دي بابيل)

2022/02/08
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لاكاسا

ضمن ظاهرة التنكر، الذي انتشرت أخيراً تظاهرات الخرطوم، شوهد اليوم بموقف مواصلات شروني، في قلب العاصمة الخرطوم، متظاهرين متنكرين في زيّ أبطال المسلسل الشهير “لاكاسا دي بابيل”.

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كاسا دي بابيل ويُعرف أيضاً باسم بيت من ورق أوبيت المال ‏ وقصته تتلخص في يقوم رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات سطوه.

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وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيًا وليس لديهم ما يخسرونه.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/02/08
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