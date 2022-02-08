بشرى للمصريين بخصوص مواجهة بلادهم مرة أخرى مع السنغال في كأس العالم ٢٠٢٢م





أكدت إحدى الفضائيات المصرية أنها حصلت على حقوق إذاعة مواجهة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وحسب أخبار اليوم المصرية فقد أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حقوق إذاعة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعلنت القناة أنها ستقوم بنقل المباراة الأولى التي ستقام في مصر بأفضل الإماكانيات المتاحة.

يشار إلى أن المواجهة المصرية السنغالية ستكون على مرحلتين، الأولى في مصر ، يوم 23 مارس/ آذار المقبل، والأخرى يوم 29 من الشهر نفسه في السنغال.

سبوتنك