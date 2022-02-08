غياب البطاقات يُهدِّد دخول الإعلاميين لتغطية الدوري الممتاز





كشف عدد من الإعلاميين والصحفيين المتابعين لتغطية فعاليات ونشاط الاتحاد العام لكرة القدم، عن مشاكل ستواجههم في عملية تغطية الدوري الممتاز للموسم الجديد، خَاصّةً وأن تنسيقية الإعلام في الاتحاد العام لكرة القدم لم تولِ عملية استخراج البطاقات أهمية، ولم يجد الإعلاميون إجابة على تساؤلاتهم التي رُفعت لتنسيقية الإعلام في اتحاد كرة القدم، ولم يلتمسوا أدنى اهتمام منها، الى جانب قصور كبير ظهر لديهم في متابعة أخبار الاتحاد العام لكرة القدم واهتمام التنسيقية بتصفية الحسابات مع مكون الاتحاد السابق، مما يُثير البلبلة ويُوسِّع من سدة الخلافات بين المكونات السابقة والحالية.

صحيفة الصيحة