من مستطيل مواقع التواصل.. رونالدو اول شخص في العالم يتابعه ٤٠٠ مليون عبر “انستغرام”





كريسيانو رونالدو يحرز هدفاً مميزاً ليس من أرض الملعب هذه المرة بل من “مستطيل” مواقع التواصل، ليكون أول شخص في العالم أجمع يتابعه 400 مليون شخص عبر “انستغرام”.

وتتلاحق الأهداف من هذا النوع في مسيرة نجم “مانشستر يونايتد” الذي يعتبر أول شخص يصل إلى 200 مليون متابع في يناير من العام الماضي. أضف إلى أن المهاجم الشهير يحتل المرتبة الثانية فقط على منصة موقع التواصل الاجتماعي الذي يضم 469 مليون متابع في الوقت الحالي. وقد شارك قائد فريق البرتغال المعجبين مؤخراً بتغريدة عبر تويتر تسطر احتفاله بعيده السابع والثلاثين.

وغرّد واصفاً الحياة بالأفعوانية ذات محطات الهبوط والصعود، قائلاً إنها تتطلب العمل الجاد والسرعة العالية والأهداف العاجلة والتوقعات الملحة.

واعتبر، متوجهاً بالشكر على الرسائل الواردة، أن ما يمنح قيمة لكل ما سبق في النهاية هو العائلة والحب والمصداقية والصداقة والقيم. وبدا في الصورة التي أرفقها بالتغريدة جالساً بجانب العارضة الإسبانية جورجينا رودريغز التي قدمت له هدية عبارة عن سيارة كاديلاك بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.

يذكر بحسب موقع “عن دي تي في” أن رونالدو عاد إلى صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز العام الفائت تاركاً “يوفنتوس”، وسجل للنادي منذ عودته 14 هدفاً خلال 24 مباريات.

صحيفة البيان