السلطات تفض أحد (التروس) بشريان الشمال بالقوة





تدخلت السلطات الأمنية بالولاية الشمالية لفتح طريق شريان الشمال بالقوة بمنطقة (حفير مشو) بالقرب من عاصمة الولاية دنقلا.

وأكد شهود عيان لـ(اليوم التالي) أن قوات عسكرية بطريق شريان الشمال تقدمت الشاحنات المصرية لفض (التروس) بالطريق المؤدي إلى معبر أرقين الحدودي مع مصر.

فيما حذرت لجان مقاومة الولاية بالولاية الشمالية (تروس الشمال) من محاولات فتح التروس بالقوة، وتمسكت بتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر، ودعت الفاعلين بلجان المقاومة بمحليات المختلفة للتوجه لحماية المتاريس بالطريق الرئيس حتى تحقيق مطالب أهل الشمال.

وفي سياق متصل أكدت مصادر (اليوم التالي) أن لجان المقاومة بمنطقة (الحماداب) ما زالت متمسكة بمواقعها ولم تفتح طريق شرطة الشمال وأكد المصدر أن الشحنات المصرية ما زالت محتجزة بالمنطقة وأن الطريق ما زال مغلقاً بالمنطقة.

من جانبه كشف رئيس تجمع مزارعي الولاية الشمالية رضا الإدريسي عن اجتماع غدٍ (الأربعاء) لمناقشة آخر التطورات لقضية الولاية وبحث خطوات التصعيد حتى تحقيق مطالبهم، وقال الإدريسي: (الاجتماع المقبل يحدد خيارات تجمع المزراعين وخطواتهم المقبلة).

الشمالية: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي