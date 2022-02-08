سياسية

شاهد صور حديثة لمدير جهاز الأمن الأسبق (صلاح قوش) تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

2022/02/08
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صلاح قوش

تصدرت صور حديثة لمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وظهر قوش على غير عادته بجلباب سوداني متواضع، حاسر الرأس، وقد نقص وزنه، كما بدأ زحف الشيوخة على ملامحه.

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صلاح قوش1

ولاقت الصور التي تبدو قد التقطت في مقر إقامته بالقاهرة مع بعض ضيوفه، تعليقات كثيفة على منصات التواصل الاجتماعي، أعادت للأذهان تاريخه السياسي المثير للجدل، والذي انتهى بانقلابه على البشير.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/02/08
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