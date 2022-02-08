توقيف شبكة متخصصة في تزييف العملات





ضبطت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتوزيع العملات، مكونة من شخصين واتخذت في مواجهتهما إجراءات قانونية.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، توفرت معلومات لشعبة عمليات الفيدرالية بأن شبكة إجرامية منظمة تقوم بتزييف العملة المحلية فئة الخمسمائة جنيه، بالإضافة لفئة المائتي جنيه وتعمل على توزيعها بالأسواق داخل الخرطوم والولايات، وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص لتأكيد المعلومة ووضع حد للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة.

ونجح الفريق في تحديد هوية أحد المشتبه بهم بدقة، وتم التوصل له والاتفاق معه على مبايعة وهمية وعند حضور المذكور في الوقت المحدد تم توقيفه وبحوزته (75.000) جنيه سوداني فئة الخمسمائة جنيه، بالإضافة لـ(150.000) ورقة فئة الخمسمائة مزيفة، وتم اقتياده لدائرة التحقيق الجنائي الاتحادي، وعند إخضاعه للتحقيق كشف عن شخص آخر يقوم بطباعة المبالغ المالية المزيفة ويقوم هو باستلامها وترويجها.

وتم تحديد مكان المتهم الثاني بواسطة المتهم الأول بمنطقة بحري شمال مدينة أم القرى وتمت مداهمة منزله بموجب أمر تفتيش صادر من نيابة التحقيق الجنائي، حيث تم ضبطه وبحوزته: (طابعة حديثة، لابتوب حديث، سن فيل، هارديسك، 2 فتيل عطور، كمية من الأقلام مختلفة الألوان، مقص أسود كبير، 5 مشرط ورق، 2 مسطرة كبيرة، 6 أحبار بألوان مختلفة، 4 كريستال بها أحبار ملونة، بالإضافة لمبالغ مالية مزيفة تقدر قيمتها بمبلغ 45.000 جنيه فئة الخمسمائة جنيه، بجانب 500 ورقة فئة المائة جنيه).

وبناء على ذلك تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما تحت المواد (21 /117/ 65) من القانون الجنائي.

الصيحة