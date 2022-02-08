توالي الارتفاع التدريجي للحرارة





توقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، توالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في بعض الأنحاء، وأمطار خفيفة متوقعة في ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لتوقع حالة الطقس خلال الـ(24) ساعة القادمة، الصادرة اليوم، إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز في الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل شمال وشمال الأواسط وغرب البلاد ومنخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافٍ ومشمس في كل “من وادي حلفا، أبو حمد، دنقلا، كريمة، عطبرة، شندي، الخرطوم، كسلا، حلفا الجديدة، القضارف، الدويم، ود مدني، سنار، الفاشر، كوستي، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين وزالنجي”، وستنشط حركة الرياح في “حلايب، شلاتين، الجنينة، الأبيض، كادقلي، رشاد، الضعين، بابنوسة، النهود ونيالا”، وستشهد بورتسودان أمطاراً نهارية.

الصيحة