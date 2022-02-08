بيان للسودان أمام لجنة التنمية الإجتماعية بالأمم المتحدة





قدّم وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت، بيان السودان أمام لجنة التنمية الاجتماعية الدورة (60) بالأمم المتحدة تحت شعار (التعافي من كوفيد 19 بطريقة لا تستثني أحداً وتوفر لها مقومات الاستمرارية بما يكفل سبل العيش المستدام والرفاه والكرامة للجميع والقضاء على الفقر والجوع).

وقال الوزير في كلمته اليوم، إن السودان يشهد الآن مرحلة استثنائية وتحديات جسام على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبصفة خاصة متطلبات الانتقال الديمقراطي والصراعات المسلحة والنزاعات في دول الجوار والتغييرات المناخية وجائحة (كوفيد- 19)، ويستشرف السودان عهداً جديداً بتوقيع إتفاقية جوبا للسلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أن حكومة السودان تعمل على توسيع نظم الحماية الاجتماعية للنازحين واللاجئين والمجتمعات المستضعفة والنساء والقطاع غير المنظم.

وأشار إلى أن السودان يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باتخاذ العديد من السياسات والإستراتيجيات والمشروعات عبر المؤسسات والصناديق التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتمويل مشروعات الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية وتمويل الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.

ونوه إلى أن حكومة السودان قامت بصياغة إستراتيجية اجتماعية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لـ(كوفيد-19).

وجدّد التزام السودان بالإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤشرات واشنطن للإعاقة ووضع في العام 2017م قانون قومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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