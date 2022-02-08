آخر ظهور للإعلامية “لوشي” بمكتب استشارات تركية يثير التساؤلات حول حقيقة شرائها شقة وإقامة باسطنبول





أثار آخر ظهور للإعلامية السودانية آلاء المبارك الشهيرة بـ”لوشي” بمكتب استشارات تركية اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، أثار التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، حول حقيقة اعتزامها شراء شقة وإقامة باسطنبول.

وكانت “لوشي” قد نشرت عبر صفحتها عدة صور لها بمكتب استشاري، علقت قائلة: زرت اليوم مكتب الاستاذ لؤي آدم موثق عقود وإستشارات تركيا.

وأضافت: تشرفت جداً باللقاء وذهلت بالجو العام في المكتب وقدر شنو اي شخص فيهم بشتغل بي حب ناهيكم عن ريحة البخور والكرم الفياض.

الخرطوم: (كوش نيوز)