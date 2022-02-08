البرهان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء





تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسفير دولة ليبيا وسفير دولة أسبانيا وسفير دولة كندا وسفير دولة الهند كسفراء معتمدين لدى السودان.

وقال سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مراد أسعد في تصريح صحفي، إنه سيعمل بكل تفانِ وإخلاص من أجل تفعيل علاقات وأطر التعاون بين السودان والجزائر، خاصة فيما يتعلق منها بالتئام عمل اللجنة المشتركة وآلية التشاور السياسي، إلى جانب تفعيل مجلس أصحاب الأعمال واستغلال فرص مجالات الاستثمار وترقية التبادل التجاري والتعاون في مجال التدريب في المجالات المختلفة.

من جانبه، أكد سفير دولة ليبيا لدى السودان فوزي عبد الرحيم بومريز، حرصه على العمل لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين ومن أجل مصلحة شعبيهما. وأعرب عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في السودان وأن يتم الاتفاق على وفاق وطني يجمع الإخوة السودانيين ويرضى جميع الأطراف وينهي الأزمة السياسية بالبلاد.

من جهته، أعلن سفير دولة أسبانيا لدى السودان إيسدرو غونزاليس افونسو، دعم بلاده الكامل لعملية التحول الديمقراطي في السودان، وأشاد بجهود حكومة الفترة الانتقالية لدعم عمليات ترسيخ وبناء السلام. وأعرب عن أمنياته أن يحرص السودانيون على الحوار والتفاوض لمعالجة الأزمة السياسية وبلوغ مرحلة الديمقراطية الكاملة.

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