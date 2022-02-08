دقلو ومحمد بن زايد يبحثان بأبوظبي العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بقصر البحر بأبوظبي الثلاثاء، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحث اللقاء، العلاقات السودانية الإماراتية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات شعبي البلدين، إلى جانب التعاون المشترك فيما يتصل بمجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق المشترك بينهما في جميع المحافل.

وأعرب الفريق اول دقلو عن إدانة السودان للاعتداءات الحوثية المتكررة على الإمارات، والتي تشكل تهديداً صريحاً للأمن والسلم الدوليين ولأمن واستقرار المنطقة على وجه الخصوص، مؤكداً أن السودان يقف إلى جانب الشعب الإماراتي في مواجهة كل ما شأنه تهديد أمن وسلامة أراضيه.

من جانبه ثمن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موقف السودان الشقيق وتضامنه مع دولة الإمارات تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له، معرباً عن أمله أن يتحقق للسودان وشعبه الاستقرار والتنمية، وأكد سموه التزام بلاده بمواصلة دعمها للسودان وشعبه بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار.

وحضر اللقاء كل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

أبوظبي 8-2-2022 (سونا)