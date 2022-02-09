السبّاحة ندى عثمان تشارك باسم السودان بعد تحويل هويتها من مصرية لسودانية





استلم الإتحاد السوداني للسباحة الثلاثاء خطابا من الاتحاد الدولي للسباحة (الفينا) يفيد بتغيير هوية السباحة المصرية ندى أحمد عثمان إلى الهوية السودانية، وتم تسجيلها في (الفينا) ضمن الاتحاد السوداني وهو ما يعني فعليا إمكانية مشاركتها مع المنتخب السوداني.

وظل الاتحاد السوداني في حالة اتصال دائم منذ فترة طويلة جدا مع الاتحادين الدولي والمصري من أجل تغيير السباحة ندى ذات الجذور السودانية، حيث حضرت إلى السودان في يونيو 2021 بواسطة سكرتير الاتحاد السوداني طارق عبد السلام، وأجرت اختبارات بواسطة الجهات الفنية المختصة وتم استخراج كافة مستنداتها السودانية وكان من المفترض أن تشارك في أولمبياد طوكيو 2020، إذ حالت بعض الإجراءات الإدارية دون ذلك.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية السودانية المهندس أحمد أبو القاسم، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (الأنوكا) قد لعب دورا كبيرا داخل أروقة (الفينا) التي يتمتع فيها بعلاقات واسعة حتى تكللت المساعي بالنجاح، وتم تغيير هوية السباحة إلى سودانية.

وأشاد سكرتير الاتحاد طارق عبد السلام بالجهد المقدر للمهندس أحمد أبو القاسم، مبينا أنه ظل متابعا لهذا الملف من قبل أن يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية، مؤكدا أن انضمام السباحة ندى للاتحاد السوداني يمثل نقلة كبرى وتطورا، خاصة في سباحة السيدات.

يذكر أن السباحة ندى عثمان المتخصصة في المسافات الطويلة جذورها سودانية من منطقة حلفا القديمة نشأت في مصر، وتعتبر من أميز السباحات، حيث بدأت ممارسة السباحة في سن الخامسة و شاركت في عدد كبير من البطولات داخل وخارج مصر أبرزها بطولة كأس العالم في أبوظبي، حيث احتلت المركز الأول عربيا والثاني إفريقيا، السباحة ندى التي تدرس الآن الإعلام بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية لعبت في مصر لنادي البنك الأهلى وتوجت ببطولة الجمهورية أكثر من مرة وحصلت على جائزة أفضل سباحة.

الخرطوم 8-2-2022 (سونا)