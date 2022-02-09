المريخ يستهل مشوار الممتاز بفوز على هلال الساحل





استهل نادي المريخ، مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري السوداني الممتاز، بفوز مستحق على نادي الهلال بورتسودان بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب استاد جبل أولياء يوم الثلاثاء.

سجل أهداف المريخ كل من عزام عادل ومحمد موسى الضي والجزولي نوح. فيما لم يفلح مهاجمو هلال الساحل في تسجيل أي هدف طوال شوطي المباراة.

وبهذه النتيجة وضع المريخ أول ثلاث نقاط في طريقه لاستعادة لقب الدوري الممتاز.

وفي بقية المباريات، حقق الأهلي شندي الفوز بهدف دون مقابل للوادي نيالا، على استاد عطبرة، وتعادل الخرطوم الوطني وكوبر بهدف لكل منهما على استاد جبل أولياء.

وبمدينة الاُبَيِّض تعادل الهلال الفاشر مع حي العرب بورتسودان، دون أهداف، فيما فاز الهلال الابيض على الأهلي الخرطوم بهدفين دون رد.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتين آخريين، الأولى بين الأمل عطبرة وتوتي الخرطوم في مدينة بورتسودان، والثانية بين الأهلي مروي وود نوباوي أم درمان في مدينة عطبرة.

فيما تأجلت مباراة الهلال الخرطوم والشرطة القضارف والتي كان مزمعاً أن تقام باستاد بورتسودان، وذلك لخوض الهلال مباراة في دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة الصيحة