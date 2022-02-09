لجنة محامو الطوارئ : ارتفاع عدد المعتقلين من الثوار إلى 2000





أعلنت لجنة محامو الطوارئ عن ارتفاع عدد المعتقلين من الثوار وأعضاء لجان المقاومة من 700 إلى 2000 منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تبقى منهم في سجن سوبا 105 ، ووصف عضو لجنة محامو الطوارئ سمير شيخ الدين الاعتقالات التي تمت للثوار منذ انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي بأنها تمت خارج الاطار القانوني، ولفت الى أن حالة الطوارئ التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع المشير عمر البشير قبل سقوطه وضعت تداببير جنائية للمعتقلين، وتمثلت في انشاء نيابات ومحاكم الطوارئ.

وقال في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس بمقر اتحاد المحامين الآن تم فرض حالة الطوارئ من غير اية تتدابير ، وكشف عن أنه تم توجيه اتهامات بتجارة العملة لـ30 من الثوار المعتقلين ، فضلاً عن استمرار اعتقال اثنين من الكنداكات هما ايمان ميرغني وأمنة عوض بسجن النساء بأمدرمان.

وفي السياق ذاته لفتت عضو لجنة محامو الطوارئ إقبال الى أن البلاغات التي يتم تدوينها ضد الثوار هي تحت المادة 72 الازعاج والشغب كما تمت اضافة تهم جديدة حيث فتح بلاغ ضد ثائرين بتهمة التعرض لطريق المواصلات بالخطر، وكشفت عن أن نتائج فحوصات الدم والبول للثوار الذين تم اجراء تحليل المخدرات أثبت انهم لا يتعاطونها وأشارت إلى أن الشرطة مارست روعت المواطنين في منازلهم بإطلاق الرصاص الحي واطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المنازل ، وانتقدت استمرار سجن متهم لمدة اربعة سنوات بتهمة القتل بسبب عدم العثور على الجثمان.

الخرطوم سعاد الخضر – فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة