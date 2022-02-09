الممتاز ينطلق في غياب البث التلفزيوني





تُفيد مُتابعات “الصيحة” أن الشركة الراعية لمسابقات الاتحاد السوداني لكرة القدم “كابيتال بلو سبورت” أكدت من خلال اجتماعها بأندية الدوري الممتاز الذي انعقد أمس الأول بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن غياب البث التلفزيوني للجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري الممتاز التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وبحسب ما تحصل عليه “الصحيفة”، فإنّ العروض التي وصلت للشركة من بعض القنوات حتى اللحظة لم تكن مُقنعة للشركة الراعية التي تدرس عدة خيارات من بينها إنشاء قناة خاصّة قبل حسم أمر البث خلال الأيام القليلة القادمة.

صحيفة الصيحة